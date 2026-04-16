Экскурсию на молочный завод провели для школьников в Солнечногорске

15 апреля девятиклассники из лицея № 1 имени Александра Блока посетили предприятие «Новавкус». Визит прошел в рамках профориентационного проекта и позволил ребятам познакомиться с работой современного пищевого производства.

Ученики смогли увидеть, как устроен полный цикл выпуска молочной продукции. Им показали этапы изготовления товаров и рассказали о профессиях, востребованных в пищевой отрасли, а также о возможностях трудоустройства на местном предприятии.

Директор производства Илья Ширяев провел экскурсию по цехам и продемонстрировал современное оборудование. Школьникам подробно объяснили все стадии процесса — от приемки сырья и ферментации до фасовки и сбора заказов.

Во время визита учащиеся пообщались со специалистами компании, которые рассказали о своей работе, лабораторном контроле качества и условиях хранения продукции. Также ребята задавали вопросы о стажировках, системе наставничества и перспективах карьерного роста.

«Новавкус» является одним из активно развивающихся предприятий пищевой промышленности в округе. Подобные экскурсии помогают школьникам увидеть реальное производство, познакомиться с востребованными профессиями и узнать о возможностях трудоустройства на местных предприятиях», — сказал первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

Профориентационное мероприятие прошло в рамках регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Фестиваль профессий» и партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».