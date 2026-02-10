Экскурсию на местную котельную провели для школьников Егорьевска
Для воспитанников семейного центра «Преображение» была организована экскурсия на один из ключевых объектов жизнеобеспечения Егорьевска. Объектом внимания стала котельная, расположенная на улице Совхозная.
Главная особенность теплового пункта — полная автоматизация. Всеми процессами здесь управляет программное обеспечение, которое в режиме реального времени следит за температурой, давлением и безопасностью всей системы. Специалисты предприятия «Егорьевские инженерные сети» — главного поставщика тепла и воды в округе — наглядно показали школьникам, как мониторы и датчики заменяют ручной труд. Педагоги уверены, что такие визиты на производство крайне важны для подрастающего поколения.
«Такие экскурсии — это не просто прогулка, а полноценное погружение в работу системы ЖКХ изнутри. Дети видят реальные профессии, знакомятся с современными технологиями. Возможно, для кого-то из них этот визит станет первым шагом к выбору будущей карьеры в коммунальной или инженерной сфере», — подчеркнула представитель центра Татьяна Баландина.
Подобные встречи со школьниками стали для «Егорьевских инженерных сетей» традицией.