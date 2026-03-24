Экскурсию на мебельный завод провели для школьников в Богородском округе

Учащиеся Глуховской школы-интерната № 2 из Богородского округа 23 марта посетили мебельную фабрику MOON в Ногинске. Для ребят провели экскурсию, в ходе которой рассказали о современных технологиях производства и востребованных рабочих профессиях.

Компания была открыта в 1994 году. Сегодня производственные площади фабрики составляют более 80 тысяч квадратных метров. Предприятие имеет собственное опытно-конструкторское бюро и дизайн-студию. MOON является новатором в России в области технологий мебельного производства и отмечена многочисленными дипломами и Гран-при.

Школьникам показали, как работают технологии лазерной резки, сварки роботами-манипуляторами и порошковой покраски. Они позволяют обеспечить надежность конструкции и предоставить дополнительную гарантию 10 лет на металлокаркас.

«Еще несколько десятков лет назад даже не предполагалось, что роботизированная техника возьмет на себя часть тяжелой работы в производстве, а теперь робот-сварщик умело выполняет часть обязанностей. Одновременно с появлением роботов стали нужны специалисты, разбирающиеся в деталях наладки такого оборудования», — рассказали на фабрике.

Ребята познакомились с полным циклом производства мебели. Некоторые из них уже сейчас всерьез задумались о выборе будущей профессии.