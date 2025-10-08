Экскурсию на машиностроительный завод провели для участников СВО в Наро-Фоминске

Участники специальной военной операции и члены их семей познакомились с перспективами трудоустройства на Наро-Фоминском машиностроительном заводе. Мероприятие организовали по поручению руководителя муниципалитета Романа Шамнэ при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и Женского движения.

Собравшимся продемонстрировали современное производство. Им также рассказали об истории завода и о программах социальной поддержки сотрудников.

«Если в России есть такие предприятия, значит, у страны большой потенциал, а наша независимость — под надежной защитой», — поделился один из участников экскурсии.

Гости интересовались условиями работы, карьерным перспективам и корпоративной культурой предприятия. Отдельное внимание уделили вопросам адаптации и обучения для бывших военнослужащих.

Подобные встречи помогают установить прямую связь между предприятиями и участниками спецоперации, облегчая защитникам переход к гражданской жизни.