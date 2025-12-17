Экскурсию на лифтостроительный завод провели для школьников в Серпухове

Более 30 учеников образовательных учреждений Серпухова познакомились с местным производством. Эти ребята планируют стать инженерами и технологами.

Рассказал о цехах школьникам главный технолог завода. Также он показал ребятам цикл создания лифтов: от работы с металлом на высокотехнологичном оборудовании до сборки готовых конструкций.

Участники увидели в действии промышленных сварочных роботов, станки лазерной резки и уникальную линию электростатического напыления порошковой краски. Кроме того, для них провели кинопоказ об инновационных решениях и повседневной жизни коллектива завода.

«Подобные мероприятия крайне важны для завода. Мы не только знакомим детей с передовыми технологиями, но и помогаем им увидеть перспективы и возможности для своего будущего», — отметил главный технолог СЛЗ Александр Вдовин.