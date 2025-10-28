Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Зарайске

Посещение коммунального предприятия стало для ребят не обычным уроком, а настоящим приключением, которое позволило взглянуть на привычные вещи с новой стороны и задуматься о своем месте в большом взрослом мире. Школьники смогли не только увидеть машины, которые ежедневно выходят на улицы Зарайска для поддержания чистоты и порядка, но и посидеть за рулем настоящей спецтехники.

Такие встречи помогают подрастающему поколению понять, как устроена жизнь города и какой труд стоит за поддержанием чистоты и порядка на улицах. Возможно, для кого-то из этих ребят этот день стал первым шагом к будущей профессии в сфере коммунального хозяйства или смежных областях.