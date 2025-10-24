Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Солнечногорске

Для учеников старших классов лицеев № 7 и № 8 городского округа Солнечногорск организовали экскурсию на предприятие МБУ «ДЕЗ». В мероприятии приняли участие более 30 школьников и волонтеры «Движения первых», которые по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуют акцию «Первые за чистое Подмосковье».

В рамках экскурсии ребята смогли познакомиться изнутри с работой коммунальных служб, увидеть вблизи тракторы, погрузчики, уборочные машины, подъемники и узнать о специфике их применения. Кроме того, МБУ «ДЕЗ» активно расширяет сферу деятельности. В скором времени предприятие начнет работу в статусе муниципальной управляющей компании.

«Самое главное — каждый мог пообщаться и познакомиться со специалистами, которые для кого-то стали настоящим примером и ориентиром в выборе профессии. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву за поддержку новой техникой и технологиями работы», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Экскурсии, подобные этой, Министерство по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области организует по всему Подмосковью.