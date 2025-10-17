Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в округе Пушкинский
Учеников образовательного комплекса № 2 познакомили с работой Пушкинского городского хозяйства. Ребята увидели технику, которая участвует в уборке улиц, в ремонте дорог и, в целом, наводит порядок в городе.
Школьников знакомят не только с техническим арсеналом предприятия, но и с профессиями работников коммунальных служб. Это машинисты, механизаторы, аварийные бригады по благоустройству и другие рабочие. А фотосессия со спецмашинами, привела подростков в полный восторг.
«Нам очень понравилось. Дали возможность в кабине посидеть. Было очень интересно. Рассказали много чего интересного. Мы узнали много новой техники. Это было классно», — поделились впечатлениями школьники.
Задача подобных экскурсий — познакомить ребят с разными организациями в округе. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что и как работает, какие есть профессии. Тем более, такие выезды на предприятия разрушают старые стереотипы и неверное представление о коммунальных службах. В настоящее время поменялись и условия работы, и техническое оснащение.
В конце экскурсии ребят угостили горячей кашей из полевой кухни и чаем. Эта встреча стала частью масштабной акции «Первые за чистое Подмосковье». Пушкинский стал лидером по количеству открытых для школьников площадок — целых семь предприятий готовы показать подрастающему поколению свою работу.