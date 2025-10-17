Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в округе Пушкинский

Учеников образовательного комплекса № 2 познакомили с работой Пушкинского городского хозяйства. Ребята увидели технику, которая участвует в уборке улиц, в ремонте дорог и, в целом, наводит порядок в городе.

Школьников знакомят не только с техническим арсеналом предприятия, но и с профессиями работников коммунальных служб. Это машинисты, механизаторы, аварийные бригады по благоустройству и другие рабочие. А фотосессия со спецмашинами, привела подростков в полный восторг.

«Нам очень понравилось. Дали возможность в кабине посидеть. Было очень интересно. Рассказали много чего интересного. Мы узнали много новой техники. Это было классно», — поделились впечатлениями школьники.