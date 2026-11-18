Учащиеся 7-х и 8-х классов Центра образования № 4 вместе с активистами «Движения первых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» побывали на познавательной экскурсии в учреждении «Благосфера». Ребята познакомились с тем, как устроено коммунальное хозяйство изнутри.

Школьники узнали о санитарной очистке территорий, организации уборки общественных пространств и о том, сколько труда стоит за привычным комфортом городской среды.

Экскурсию построили так, чтобы не просто рассказать о работе службы, а показать ее наглядно. Школьники увидели, как координируется работа разных подразделений, как формируются маршруты уборки и почему даже вывоз мусора требует четкого планирования и слаженных действий целой команды.

Для ребят это стало открытием: они по-новому взглянули на труд дворников, водителей и специалистов, которые каждый день делают город чище.

Самым ярким моментом стала вторая часть встречи — знакомство с современной техникой. Школьникам продемонстрировали машины для механизированной уборки снега и мусора: подметально-уборочные комплексы, снегопогрузчики и другую спецтехнику. Ребятам дали возможность побывать в кабине и рассмотреть приборы управления.