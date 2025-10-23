Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Коломне

Коломна присоединилась к областной акции «Первые за чистое Подмосковье». Активисты молодежного движения из седьмых и восьмых классов Радужненской средней школы познакомились с работой муниципального предприятия «Спецавтохозяйство».

Ребята посетили парк специализированной техники, ознакомились с подготовкой городских служб к предстоящему зимнему периоду и попробовали себя в роли операторов спецтехники, посидев за рулем погрузчика, трактора и грейдера.

Экскурсия стала важным этапом профессиональной ориентации школьников: ребята получили представление о работе сотрудников коммунальных служб и могли задуматься над выбором будущей профессии.

Подобные мероприятия способствуют развитию экологического сознания молодежи и воспитывают уважение к труду тех, кто ежедневно поддерживает чистоту и комфорт городской среды.