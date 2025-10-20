Экскурсию на Комбинат благоустройства провели для школьников в Серпухове

Серия профориентационных экскурсий для молодежи стартовала в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В Серпухове активистов «Движения первых» познакомили с работой Комбината благоустройства.

Ученики восьмого класса Эффективной школы побеседовали с работниками предприятия, которые поддерживают чистоту и порядок в городе. Школьники смогли посидеть за пультами современных уборочных машин.

Парк техники комбината насчитывает более 200 единиц техники, которые обслуживают 250 водителей, трактористов и механизаторов. Для ручной уборки города в зимний период будет задействовано около 280 рабочих.

Сейчас предприятие активно готовится к зимнему сезону. Переоборудование всей техники будет завершено к 1 ноября.

Такие экскурсии наглядно демонстрируют молодежи востребованность и перспективы рабочих специальностей, формируя будущий кадровый резерв для городского хозяйства.