Экскурсию на комбинат благоустройства провели для школьников в Подольске
На Подольском комбинате благоустройства провели очередную экскурсию для десятиклассников школы № 24. Заместитель директора предприятия Александр Зубков показал школьникам новую технику, которая поступила в этом году.
В этом сезоне комбинат планирует запускать мотощетки, средства малой механизаци. «Также у нас есть снегометатели роторного типа, навесное оборудование на спецтехнику», — рассказал Александр Зубков.
Классный руководитель ребят Вероника Пискарева подчеркнула значимость таких экскурсий. «Важно ребятам в 15-16 лет выходить на места производства, на места, где работают люди. Видеть своими глазами, как это все происходит, и, конечно же, понимать, что все это не берется из ниоткуда. Конечно, им это интересно», — отметила педагог.
Во время экскурсии у ребят была не только возможность узнать о спецтехнике, но и попробовать ее в деле. Желающих посидеть в кабине водителя, понажимать педали и кнопки было много. Карина Саяпова поучаствовала в распаковке сидений нового КамАЗа, а некоторые даже рискнули попробовать управлять новыми мотощетками.
Экскурсантам также рассказали о возможности летней подработки. Дети в возрасте от 14 лет смогут заниматься озеленением города.
Всего на Подольском комбинате благоустройства представлено свыше 100 единиц техники и порядка 1400 единиц ручного инвентаря, которые помогают сотрудникам предприятия в обслуживании территорий округа зимой.