Экскурсию на комбинат благоустройства провели для школьников в Подольске

На Подольском комбинате благоустройства провели очередную экскурсию для десятиклассников школы № 24. Заместитель директора предприятия Александр Зубков показал школьникам новую технику, которая поступила в этом году.

В этом сезоне комбинат планирует запускать мотощетки, средства малой механизаци. «Также у нас есть снегометатели роторного типа, навесное оборудование на спецтехнику», — рассказал Александр Зубков.

Классный руководитель ребят Вероника Пискарева подчеркнула значимость таких экскурсий. «Важно ребятам в 15-16 лет выходить на места производства, на места, где работают люди. Видеть своими глазами, как это все происходит, и, конечно же, понимать, что все это не берется из ниоткуда. Конечно, им это интересно», — отметила педагог.