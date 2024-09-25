Экскурсию на химпредприятие провели для студентов в Воскресенске

Филиал «Уралхим» организовал экскурсию для студентов-первокурсников Воскресенского колледжа в рамках профориентационной работы. Восемнадцать студентов, обучающихся по специальности «Оператор-наладчик», получили уникальную возможность увидеть процессы производства и основные принципы работы оборудования на предприятии.

Экскурсия включала в себя посещение ремонтно-механического цеха, где молодые специалисты наблюдали за работой токарно-фрезерных инструментов и лазерного станка с числовым программным управлением. Это позволило студентам на практике увидеть технологии, которые они изучают в теории.

Часть студентов выразила желание пройти учебную практику на предприятии уже этой зимой. Это станет отличной возможностью для них познакомиться с производственной средой и приобрести практические навыки, которые помогут им в будущем стать частью коллектива «Уралхим».

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