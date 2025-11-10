Экскурсию на химическое предприятие провели для школьников в Воскресенске

Для учеников 8-11 классов гимназии № 1 в Воскресенске организовали экскурсию в филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“». Главный специалист производственного отдела Вадим Карандашев и начальник централизованного отдела технического контроля Татьяна Морозова рассказали про работу сернокислотного цеха и лаборатории.

Ребята прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, им выдали специальную одежду и обувь. Затем они отправились в сернокислотный цех и лабораторию, где главный специалист производственного отдела Вадим Карандашев и начальник централизованного отдела технического контроля Татьяна Морозова рассказали про особенности их работы.

Отметим, филиал «Уралхим» в Воскресенске и гимназия № 1 проводят совместные профориентационные встречи, где представители рассказывают о деятельности предприятия и востребованных профессиях.

В рамках постоянного сотрудничества для учеников 9 классов организовали серию уроков «Химия — это важно», чтобы повысить интерес к профессии инженера-химика.

Помимо того, учеников гимназии привлекают к активностям компании, организовывают научные конференции и онлайн-квизы. Выпускники образовательного учреждения поступают на целевые места в колледж, участвуют в программе по подготовке кадров для предприятия.

«Для формирования кадрового потенциала мы часто проводим профориентационные встречи, которые помогают учащимся старших классов определиться с профессией, а также приглашаем их на наши целевые программы, а впоследствии — в команду „Уралхима“», — сказала Яна Агеева, заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике.