Экскурсию на гофрокомбинат провели для школьников в Павловском Посаде

Ученики восьмого класса школы № 18 Павловского Посада 23 апреля в рамках промышленного туризма и профориентации посетили «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Ребятам рассказали о предприятии, которое входит в топ-10 крупнейших производителей гофроупаковки России.

Это современное предприятие, производящее 360 миллионов квадратных метров продукции в год. На нем трудятся более тысячи специалистов, которые любят и знают свое дело. Сотрудники устроили для учеников экскурсию на производство.

Ребята смогли увидеть современные автоматизированные цеха, ознакомиться с условиями работы сотрудников, увидеть производство гофроупаковки от заготовки сырья до упаковки готовой продукции. Специалисты компании рассказали о своей работе и ответили на все интересующие школьников вопросы.

После экскурсии ребята приняли участие в небольшом соревновании по сбору пазлов и получили памятные подарки. Школьники отметили, что получили новые знания и впечатления. Организаторы уверены, что подобные мероприятия играют важную роль в профориентации молодежи.