Экскурсию на ферму провели для детей из реабилитационного центра в Наро-Фоминске

Такие поездки стали доброй традицией в муниципалитете. Для ребят устроили ягодный день на ферме «Гринфилдс Агро».

Воспитанникам реабилитационного центра рассказали, как работают теплицы. Дети собирали клубнику, ежевику и малину и с удовольствием пробовали свежие ягоды.

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов провел для юных гостей экскурсию по территории хозяйства, а также обсудил с руководством предприятия новые совместные инициативы, направленные на поддержку детей.

Администрация муниципалитета ведет системную работу с социально ответственным бизнесом. Год назад глава округа Роман Шамнэ призвал предпринимателей активнее включаться в проекты, ориентированные на поддержку подрастающего поколения.

«Важно, что бизнес, который успешно развивается в нашем регионе при поддержке властей Подмосковья, видит в этом не разовую акцию, а часть своей работы», — отметил Роман Шамнэ.