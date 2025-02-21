Экскурсию на фармацевтический завод провели для студентов в Серпухове

Профориентационное мероприятие для студентов в Серпухове прошло на одной из производственных площадок ООО«Биннофарм Групп» АО «Алиум» в поселке Оболенск. Предприятие выпускает лекарства в виде таблеток, капсул и саше.

Экскурсию посетили студенты Губернского колледжа направления «Мастер слесарных работ». Они увидели лаборатории, залы с высокотехнологичным оборудованием, процесс создания лекарств, познакомились с условиями труда и пообщались с сотрудниками завода.

Студентам рассказали о программе дуального обучения, трудоустройстве и карьерном росте на заводе по профессии. Предприятие предлагает выгодные условия в рамках взаимодействия с Губернским колледжем по программе «Профессионалитет».

Завод АО «Алиум» продолжит сотрудничество с образовательным учреждением и организует для студентов производственную практику в апреле.