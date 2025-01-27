Экскурсию на фабрику елочных игрушек провели для детей из Богородского округа

Воспитанники Глуховской школы-интерната № 2 из Богородского округа отправились в Павловский Посад. Там они побывали на фабрике елочных игрушек, где для них организовали экскурсию и мастер-класс по росписи новогодних украшений.

На экскурсии детям рассказали об истории завода, а также о традициях, связанных с изготовлением елочных украшений. Воспитанники интерната узнали, как создают новогодние игрушки, им показали этапы производства.

Одной из самых увлекательных частей визита стал творческий мастер-класс. Дети попробовали свои силы в создании уникальной игрушки. На занятии им раздали краски и различные элементы декора. Каждый ребенок раскрасил елочное украшение на свой вкус, в итоге получились настоящие произведения искусства. Этот творческий процесс вдохновил воспитанников интерната, они почувствовать себя настоящими художниками.

В конце экскурсии все дети получили небольшие сувениры от фабрики.