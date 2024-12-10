Экскурсию на фабрику чая и кофе провели для предпринимателей Подмосковья

Подмосковный центр «Мой бизнес» организовал для предпринимателей экскурсию на чайно-кофейную фабрику «Майкомплекс». Участники мероприятия увидели производственные процессы, побывали на мастер-классе и научились профессионально дегустировать кофе.

Представители компании «Май» Николай Маркин и Вадим Касаткин поделились с гостями историей фабрики, ее ценностями и планами на будущее. Участники задали вопросы о масштабировании бизнеса, стратегии развития и тонкостях работы в чайно-кофейной отрасли.

«Май» — один из крупнейших производителей чая и кофе в России. Мощности фабрики позволяют выпускать 280 миллионов упаковок чая и кофе ежегодно. Ассортимент продукции включает разные известные бренды и уникальные форматы упаковки, такие как пирамидки и рассыпной чай.

На экскурсии гостей погрузили в атмосферу производственного процесса. Показали склады и конвейер по упаковке чая. Особый интерес вызвал мастер-класс по каппингу, то есть искусству профессионально дегустировать кофе и различать его сорта.