Экскурсию на фабрику чая и кофе провели для предпринимателей Подмосковья
Подмосковный центр «Мой бизнес» организовал для предпринимателей экскурсию на чайно-кофейную фабрику «Майкомплекс». Участники мероприятия увидели производственные процессы, побывали на мастер-классе и научились профессионально дегустировать кофе.
Представители компании «Май» Николай Маркин и Вадим Касаткин поделились с гостями историей фабрики, ее ценностями и планами на будущее. Участники задали вопросы о масштабировании бизнеса, стратегии развития и тонкостях работы в чайно-кофейной отрасли.
«Май» — один из крупнейших производителей чая и кофе в России. Мощности фабрики позволяют выпускать 280 миллионов упаковок чая и кофе ежегодно. Ассортимент продукции включает разные известные бренды и уникальные форматы упаковки, такие как пирамидки и рассыпной чай.
На экскурсии гостей погрузили в атмосферу производственного процесса. Показали склады и конвейер по упаковке чая. Особый интерес вызвал мастер-класс по каппингу, то есть искусству профессионально дегустировать кофе и различать его сорта.
«Посещение крупных производств позволяет не только увидеть работу предприятия изнутри, но и получить ценные идеи для развития собственного бизнеса. Такие визиты мотивируют к росту и помогают строить устойчивую модель предпринимательства», — отметила президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.
Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта — 24,8%. Поэтому поддержка этого сектора экономики остается одной из главных задач региона.