Экскурсию на энергетическое предприятие провели для студентов в Одинцове

Сотрудники Россетей провели профориентационную экскурсию для студентов Одинцовского техникума. В тот же день учащиеся техникума организовали классный час для школьников гимназии № 11 и рассказали о программе «Профессионалитет».

Будущие специалисты познакомились с базовыми инженерными решениями, которые обеспечивают работу зданий и городской инфраструктуры. Эксперты объяснили принципы электроснабжения и электроосвещения, а также показали, как устроены системы, от которых зависит безопасность и комфорт.

Отдельное внимание уделили информационным и слаботочным сетям. Эти системы отвечают за передачу данных и управление оборудованием. Студентам также рассказали о газоснабжении, водоснабжении и водоотведении, отоплении, вентиляции и кондиционировании.

«Инженерные специальности остаются ключевыми для развития городской среды. Без них невозможно обеспечить надежную работу ни одного объекта», — отметил представитель компании.

Экскурсия помогла студентам лучше понять специфику профессий и оценить перспективы работы в отрасли.

В этот же день студенты-амбассадоры техникума встретились со школьниками гимназии № 11. Они провели классный час на тему «Профессионалитет — ты в хорошей компании».

Участники встречи рассказали о кластерах федеральной программы и объяснили, как проходит обучение. Школьники узнали о предметах, практике и возможностях совмещать учебу с активной студенческой жизнью.

«Мы хотели показать, что техникум — это не только учеба, но и развитие, новые знакомства и реальные перспективы», — отметил один из студентов.