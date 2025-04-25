Экскурсию для жителей во время смотра коммунальной техники провели в Солнечногорске

Впервые в Солнечногорске в новом формате состоялся смотр готовности коммунальной службы к летнему сезону. Для жителей провели экскурсию на базе Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика»: показали весь автопарк и мини-шоу с участием техники и специалистов.

Сотрудники дирекции продемонстрировали процесс ямочного ремонта и опиловки деревьев. А водитель экскаватора-погрузчика показал собравшимся фокус: с помощью ковша закрыл спичечный коробок, установленный на смартфоне. На мероприятии также отметили благодарственными грамотами лучших работников предприятия.

«Впервые организовали такую экскурсию. Мы пригласили жителей, депутатов, школьников. Каждый желающий мог увидеть, как работает Муниципальное бюджетное учреждение „Дирекция единого заказчика“, и оценить готовность предприятия к весенне-летнему сезону», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.