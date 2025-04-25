Экскурсию для жителей во время смотра коммунальной техники провели в Солнечногорске

Впервые в Солнечногорске в новом формате состоялся смотр готовности коммунальной службы к летнему сезону. Для жителей провели экскурсию на базе Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика»: показали весь автопарк и мини-шоу с участием техники и специалистов.
Сотрудники дирекции продемонстрировали процесс ямочного ремонта и опиловки деревьев. А водитель экскаватора-погрузчика показал собравшимся фокус: с помощью ковша закрыл спичечный коробок, установленный на смартфоне. На мероприятии также отметили благодарственными грамотами лучших работников предприятия.
«Впервые организовали такую экскурсию. Мы пригласили жителей, депутатов, школьников. Каждый желающий мог увидеть, как работает Муниципальное бюджетное учреждение „Дирекция единого заказчика“, и оценить готовность предприятия к весенне-летнему сезону», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
Школьников особенно заинтересовала техника. На балансе учреждения числятся 86 машин, предназначенных для уборки округа. Дети увидели бочки для промывки дорог, мини-погрузчики с установками для мытья детских игровых площадок, фронтальные погрузчики, самосвалы, роторы, мотопомпы, а также ручные щетки и пылесосы.
Кроме того, Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика» располагает тремя базами для самостоятельного технического обслуживания и ремонта автотранспорта.
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