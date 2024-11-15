Экскурсию для участников «Активного долголетия» провели в парке Кривякино

Историю и красоту одного из самых живописных уголков Московской области открыли для себя участники проекта «Активное долголетие». Гости совершили прогулку по усадебному парку.

Экскурсанты прошли по аллеям уникального ландшафта, полюбовались вековыми деревьями и природными красотами. Гид рассказал долголетам об истории местности, о знаменитых владельцах усадьбы и тех изменениях, которые произошли в Кривякино с течением времени.

После прогулки участники «Активного долголетия» осмотрели центр Воскресенска с его историческими зданиями, памятниками архитектуры и современными достопримечательностями. В завершении экскурсии, которая стала своеобразным путешествием в пространстве и времени, долголеты побывали в храме города.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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