Экскурсию для студентов на производство стройматериалов организовали в Истре

Учащиеся Истринского колледжа Красногорского филиала познакомились с современными технологиями производства строительных материалов в Истре и увидели, как на практике организован производственный процесс. Подобные встречи помогают студентам лучше понять специфику профессии, а также увидеть перспективы трудоустройства в родном округе.

Экскурсия стала важным образовательным событием и примером сотрудничества бизнеса и колледжа ради общего будущего. Руководство предприятия надеется, что знакомство студентов с производственным процессом вдохновит их на профессиональное развитие и, возможно, станет шагом к их будущему трудоустройству на заводе.

Такие инициативы помогают студентам лучше ориентироваться в профессиональной среде, дают представление о востребованных навыках и компетенциях. А для предприятий округа это также шанс сформировать кадровый резерв на долгосрочную перспективу.