Экскурсию для студентов на энергопредприятие провели в Дмитрове

Студенты Дмитровского техникума посетили центр подготовки персонала магистральных электрических сетей «Белый Раст». Встреча началась с вводного инструктажа по охране труда.

Специалист объяснил студентам важность соблюдения правил безопасности на энергообъектах, что является основополагающим аспектом подготовки будущих энергетиков. Магистральные электрические сети Центра, является крупнейшим предприятием, занимающимся эксплуатацией линий электропередачи и подстанций сверхвысокого напряжения в Центральном регионе России.

Далее директор по корпоративным сервисам Денис Киков провел лекцию на тему «Россети — основа электросетевого комплекса России». Студенты узнали о ключевых аспектах работы компании и ее роли в энергетической системе страны.

После теоретической части участники встречи приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи с элементами реанимации. Будущие энергетики также посетили учебные классы и лаборатории Центра подготовки персонала, где смогли оценить уровень подготовки, который они смогут получать в рамках своего обучения.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил, что такая программа сотрудничества способствует повышению уровня знаний и навыков студентов, формируя подготовку высококвалифицированных кадров.

Заключительной частью мероприятия стала экскурсия на электрическую подстанцию. Студенты увидели в действии технологии и оборудование, которые они изучали на лекциях, что позволило им лучше понять практическое применение полученных знаний.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».