Экскурсию для школьников провели в Музее истории МВД в Дмитрове

Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела МВД по Дмитровскому городскому округу совместно с председателем Совета ветеранов Риммой Михеевной провели беседу с подростками. Им рассказали про историю полиции, а также разъяснили ответственность за правонарушения.

Встреча прошла в рамках акции «Подросток — школа» в Музее истории УВД. Школьники узнали о непростой службе в полиции и о задачах, которые ставят перед сотрудниками.

«Работа в органах внутренних дел является сложной и крайне необходимой, требующей истинного призвания», — отметила председатель Совета ветеранов Римма Михеевна.

Сотрудники полиции рассказали про нарушения в рамках административного и уголовного кодексов.

Отметим, что мероприятие направлено на профилактику преступлений среди подростков.

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