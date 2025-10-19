Экскурсию для школьников провели на водоканале в Чехове

Одиннадцатиклассники школы № 7 посетили самый старый водозаборный узел города — водозабор № 3. Ребятам рассказали, откуда в дома поступает вода, какого она качества и как работают люди, обеспечивающие город водой.

Экскурсия началась с похода к скважине глубиной 90 метров: оттуда вода поступает в резервуары, а затем насосы подают ее потребителям.

«Пригласили ребят для того, чтобы они имели представление, как добывается вода и подается она потребителям. Сегодня мы им представили водозабор № 3», — пояснил директор «Чеховского водоканала» Виктор Суров.

Во время экскурсии школьники не только услышали теорию, но и увидели устройство предприятия изнутри — а некоторые даже попробовали воду.