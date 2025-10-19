Экскурсию для школьников провели на водоканале в Чехове
Одиннадцатиклассники школы № 7 посетили самый старый водозаборный узел города — водозабор № 3. Ребятам рассказали, откуда в дома поступает вода, какого она качества и как работают люди, обеспечивающие город водой.
Экскурсия началась с похода к скважине глубиной 90 метров: оттуда вода поступает в резервуары, а затем насосы подают ее потребителям.
«Пригласили ребят для того, чтобы они имели представление, как добывается вода и подается она потребителям. Сегодня мы им представили водозабор № 3», — пояснил директор «Чеховского водоканала» Виктор Суров.
Во время экскурсии школьники не только услышали теорию, но и увидели устройство предприятия изнутри — а некоторые даже попробовали воду.
Экскурсия была организована по инициативе Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области. На предприятии отметили, что это первая подобная встреча с учащимися, но уже принято решение проводить такие экскурсии регулярно, чтобы молодое поколение лучше знало внутренние механизмы работы городской инфраструктуры.