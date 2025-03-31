Экскурсию для школьников по пожарно-спасательной станции провели в Балашихе

Сотрудники 337-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели день открытых дверей для учеников гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза адмирала флота Советского Союза Горшкова, расположенной в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. Спасатели подробно рассказали о своей профессии, быте и ответили на вопросы второклассников.

Особое внимание было уделено важности соблюдения правил пожарной безопасности и последствиям неосторожного обращения с огнем.

Ребята посетили помещения части, осмотрели гараж с пожарной техникой, ознакомились с оснащением пожарных автомобилей и аварийно-спасательным инструментом, используемым в спасательных операциях. Специалисты продемонстрировали боевую форму пожарного и пожарные каски, которые дети с удовольствием примерили.

Мероприятие продолжилось на дворовой территории части, где пожарные показали гимназистам процесс тушения условного возгорания, что вызвало у ребят неподдельный восторг. В завершение встречи дети поблагодарили специалистов за экскурсию и сделали общее фото на фоне пожарно-спасательной техники.

Гимназия № 9 активно сотрудничает с различными службами и организациями, проводя экскурсии и мероприятия, направленные на расширение кругозора учащихся и привитие им навыков безопасного поведения.