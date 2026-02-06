Экскурсию для школьников организовали в Институте физики в Протвино

В рамках празднования Дня науки протвинские школьники посетили один из ведущих научных центров страны. Экскурсия в Институт физики высоких энергий позволила учащимся увидеть масштабные установки для исследований вживую.

Для обучающихся МБОУ «Гимназия Протвино» и МБОУ «Лицей Протвино» была организована экскурсия в Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Протвино. Мероприятие прошло накануне Дня науки.

Специалисты института познакомили ребят с уникальным ускорительным комплексом, включающим линейные и кольцевые ускорители, а также протонный синхротрон. Этот комплекс является ключевым инструментом для проведения фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц и лежит в основе многих значительных научных открытий. ИФВЭ сохраняет статус одного из ведущих научных центров России, внося весомый вклад в развитие науки и передовых технологий.

«Мы получили уникальную возможность прикоснуться к реальным научным исследованиям и понять сложность физики высоких энергий. Надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными», — поделился впечатлениями один из учащихся МБОУ «Лицей Протвино».

Проведение таких экскурсий способствует не только расширению кругозора старшеклассников, но и формированию интереса к научной карьере среди талантливой молодежи наукограда.