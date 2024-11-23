Экскурсию для школьников на чайную фабрику организовали в Павловском Посаде

Учащиеся лицея № 1 в Павловском Посаде посетили фабрику «Май». Они смогли познакомиться с процессом производства и упаковки чая.

Организаторы рассказали участникам, что чай появился на Руси приблизительно в XVI веке и с тех пор крепко прижился в повседневном рационе русского человека. Экскурсия началась с подробного рассказа обо всех этапах создания продукции — от сбора чайных листьев до их упаковки. На начальных этапах ребята узнали, как ферментация влияет на вид и вкус чая. Особое внимание школьников привлек процесс упаковки продукта.

В завершение мероприятия всем участникам подарили упаковки с продукцией фабрики, что стало приятным завершением увлекательного дня.

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