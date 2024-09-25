Экскурсию для родителей особенных детей провели в медцентре в Красногорске

Детский клинический центр имени Леонида Рошаля посетили родители детей с особенными потребностями. Экскурсию по больнице для них провела главный врач Татьяна Шаповаленко.

Гостям показали две уникальные операционные. В одной из них медикам помогает робот, что значительно снижает риск ошибок и осложнений. Вторая предназначена для операций на сердце и оснащена уникальным оборудованием.

Визитеры осмотрели и центр телемедицины. Здесь расположены мониторы, которые следят за состоянием пациентов реанимации, а также техника, позволяющая проводить онлайн консультации между врачами или с пациентами из любой точки мира.

В то время, как взрослые знакомились с центром, их дети отдыхали в тематической зоне «Простоквашино», где для них подготовили анимационно-интерактивную программу.

После осмотра медицинского учреждения гости признались, что сделали много удивительных открытий. Особенно их поразили масштабы комплекса.

«Мы просто вот в хорошем смысле в шоке от этой мощи, и такая гордость, вот знаете до мурашек, что это на территории Московской области», — призналась председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

Она выразила от имени детей, родителей и глав общественных организаций из разных районов Московской области благодарность губернатору Андрею Воробьеву, при содействии которого такой современный комплекс появился именно в Подмосковье.

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