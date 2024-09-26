Экскурсию для многодетных семей провели в медцентре Рошаля в Красногорске

Многодетные семьи из Подмосковья побывали на экскурсии в детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Главный врач Татьяна Шаповаленко и ее коллеги показали гостям самые интересные уголки медицинского учреждения.

Экскурсанты увидели уникальный рентгеновский аппарат, благодаря которому можно диагностировать сосудистые заболевания с максимальной точностью. Гостей также «познакомили» с операционным роботом с системой искусственного интеллекта, который предупреждает хирурга о возможных опасностях во время операции.

Татьяна Шаповаленко рассказала, что центр в Красногорске занимается не только лечением, но и диагностикой и терапией различных заболеваний. Все проблемы со здоровьем здесь решаются на месте благодаря медикам-профессионалам и современному оборудованию. Кроме того, для маленьких пациентов комплекса организовано дистанционное обучение в «цифровой гимназии».

«Мы увидели увлеченных людей, профессионалов, искренне любящих свое дело. С их помощью наши дети будут радостнее и здоровее, а мы, родители, — спокойнее», — поделилась после экскурсии семья Козловых из Протвино.

Сейчас в медицинском центре проходят лечение 165 детей и ежедневно проводится по 10-15 операций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».