Экскурсию для детей участников СВО провели в музее «Новый Иерусалим» в Истре

Творческое мероприятие организовал благотворительный фонд «Синергия добра». Музей в Истре посетили 12 ребят. Для них провели экскурсию и художественный мастер-класс. Наставники помогли гостям раскрыть свои творческие способности. Под руководством художников каждый ребенок смог выбрать сюжет для своей будущей картины и создать собственную уникальную работу.

«Главная цель арт-терапии — не создание произведения искусства, а помощь ребенку в работе с эмоциями. Наша задача — помочь ребенку обрести душевное равновесие с помощью кисти и карандаша. Искусство позволяет познать себя, свои истинные желания, добраться до глубинных причин переживаний, ведь зачастую выразить мысли и чувства через образы и символы гораздо проще, чем словами», — сказала председатель фонда «Синергия добра» Виктория Максимова.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь детям адаптироваться и поверить в свои силы благодаря творчеству.