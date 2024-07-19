Экскурсию для детей с ОВЗ провели по выставке бабочек в Химках

В Химках провели экскурсию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам показали экспозицию из 13 видов бабочек.

В экскурсии поучаствовали более 20 детей из центра реабилитации «Химкинский». На выставке в МСК «Восход» представили 150 уникальных насекомых и рассказали интересные факты о местах их обитания и способах кормления. Это филиппинские бабочки, мексиканские птицееды, палочники из разных стран, австралийские кузнечики и питон Антон.

«На выставку я пришла с детками с особенностями развития. Им очень понравилось, а самое главное, мы получили положительный заряд и незабываемые эмоции», — поделилась мама двоих детей Аделя Юсупова.

Экспозиция работает с 2021 года. Ее проводят в разных городах Подмосковья.

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