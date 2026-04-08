Экскурсию для будущих мам провели в роддоме Солнечногорска

В Солнечногорской больнице 7 апреля прошла экскурсия для беременных женщин. Гостям показали родильное отделение и рассказали о возможностях оформления документов на новорожденного.

В родильном отделении организовали встречу для женщин, ожидающих ребенка. Посетительницам представили условия пребывания, медицинское оснащение и порядок оказания помощи в учреждении.

Будущие мамы осмотрели индивидуальные родильные залы, детское отделение и реанимацию для новорожденных. В больнице сообщили, что все палаты оборудованы в соответствии с актуальными клиническими требованиями. В текущем году отделение получило новый кувез, который используют для выхаживания доношенных и недоношенных детей.

Гостям также рассказали о региональной программе «Я родился в Подмосковье». Она позволяет оформить основные документы на ребенка прямо в роддоме.

«Наша задача — обеспечить будущим мамам не только качественную медицинскую помощь, но и комфортные условия на всех этапах. В рамках программы женщины могут получить полный пакет документов на новорожденного еще до выписки», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Во время встречи будущим мамам вручили пасхальные куличи, иконки и сладости. Подарки подготовили представители центра помощи беременным и роженицам совместно с Никольским храмом.

Дни открытых дверей в роддоме проходят каждую неделю по вторникам в 13:00. Посетить их могут все желающие вне зависимости от места наблюдения в женской консультации. Вход остается свободным.