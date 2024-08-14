Экскурсию для абитуриентов провели в колледже «Подмосковье»

Абитуриенты специальности «Операционная деятельность в логистике» приняли участие в экскурсии в колледж «Подмосковье». Они посетили мастер-классы и смогли пообщаться с сотрудниками учреждения.

Как рассказали в Минобразовании региона, сотрудники колледжа и амбассадоры проекта «Профессионалитет» провели для абитуриентов мастер-классы и показали им учебные лаборатории. Ребята узнали много нового о своей специальности, изучили виды логистики и требования к знаниям и личным качествам. В конце экскурсии участники смогли задать вопросы сотрудникам учреждения и поделиться впечатлениями.

«Ребята получили возможность увидеть, как организован учебный процесс, и оценить уровень подготовки, который предлагает колледж „Подмосковье“. В свою очередь, сотрудники колледжа отметили высокий интерес и активное участие ребят в мероприятии», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».