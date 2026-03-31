Экскурсия в шоурум компании DoorHan прошла на выставке Мосбилд-2026

В Одинцове в рамках выставки Мосбилд-2026 участники посетили шоурум компании DoorHan. На мероприятии были представлены новинки секционных ворот, светопрозрачные рольставни, оцинкованная уравнительная платформа и другие разработки.

Андрей Соколов, предприниматель из Нижнего Новгорода, приехал на выставку, чтобы ознакомиться с новым ассортиментом компании DoorHan. Его специалисты занимаются установкой и монтажом оборудования, которое производится на заводе в Одинцове. «На выставке мы уже некоторые планы свои обсудили с руководством компании и достигли соглашения», — сказал он.

Компания DoorHan — крупный международный концерн с 9 индустриальными парками, 35 заводами и более чем 8000 дилерскими центрами по всему миру. Один из ключевых производственных комплексов находится в Одинцове и специализируется на выпуске воротных систем, дверей, складского оборудования и систем автоматизации.

На выставке Мосбилд-2026 с 31 марта по 3 апреля компания представит главную программную новинку — комплекс по автоматическому проектированию промышленных и логистических зданий.