Экскурсия в дом-музей семьи Арсения Морозова прошла для школьников в Ногинске

Юные краеведы группы «Изучаем родной край» Богородского округа побывали на экскурсии в доме-музее в Глуховском парке в Ногинске. В этом году отмечается 175-летие со дня рождения выдающегося старообрядческого промышленника и благотворителя Арсения Морозова.
Ребята познакомились с историей микрорайона Глухово и биографией основателя промышленного предприятия Арсения Морозова, расположенного здесь. Узнали много интересных секретов дома-музея семьи фабриканта, заглянули во все его помещения и потайные уголки. В прихожей гостей встретила затопленная изразцовая печь. Посетителей музея поразила не только ее красота, но и удивило необычное, горизонтальное устройство для отапливания второго этажа дома. Школьники увидели много старинных предметов быта, узнали об их назначении и использовании.
Завершением экскурсии стало участие в увлекательном квесте «Морозовское сокровище», который проходил на придомовой территории. Необходимо было найти клейма богородских производителей, которые можно встретить как в самом доме, так и в других постройках усадьбы. В этот день юные гости узнали не только о ткацком производстве в Глухово, но и о продукции других промыслов Богородского края. Прогулка по живописному Глуховскому парку и посещение трапезной завершили программу.
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