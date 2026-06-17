Экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт» прошла в Одинцове

Спикером первой части мероприятия стал директор музея, заслуженный работник культуры России Александр Рязанов. Историк погрузил участников мероприятия в путешествие во времена прошлого: рассказал об интересных экспонатах и событиях, связанных с Большими Вяземами, а также познакомил с бытом и обычаями прежних времен.

Вторая часть программы, проведенная пушкинистом Михаилом Гладилиным, старшим научным сотрудником музея, помогла экскурсантам лучше узнать пушкинскую «Пиковую даму», обычаи, традиции ХIХ века и освоить дворянскую карточную игру «фараон».

Музей-заповедник Александра Пушкина открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00. Территория парка открыта для посетителей ежедневно с 8:00 до 18:00.