Экскурсия по выставке бижутерии пройдет в Одинцовском музее 8 марта

В экспозиции «Блеск и нищета бижутерии» представлены уникальные украшения XX века, которые передала в дар Одинцовскому историко-краеведческому музею коллекционер Елена Юрова из Звенигородского музея-заповедника. Музей проведет бесплатную экскурсию по выставке «Блеск и нищета бижутерии» в Международный женский день в 12:00.

Участники экскурсии смогут увидеть, как менялись тенденции в создании украшений на протяжении десятилетий — с 1910-х по 1980-е годы. Выставка расскажет о том, как исторические события, социальные изменения и культурные тренды прошлого века влияли на женскую моду и стиль.

Экспозиция познакомит посетителей с разнообразными стилями, материалами и техниками, которые использовали в прошлом при создании бижутерии. Особое внимание уделят работе ювелирных центров в СССР, их роли в формировании моды и доступности украшений для широких слоев населения. Выставка также раскроет, как бижутерия стала важным элементом самовыражения для женщин разных поколений.

Это мероприятие станет прекрасным подарком к Международному женскому дню, позволит окунуться в мир красоты и истории. Участие в выставке бесплатное по предварительной записи. Количество участников ограничено. Записаться и задать вопросы можно: по телефону 8 (495) 593-54-21, на сайте.