Экскурсия по выставке бижутерии пройдет в Одинцове 8 марта

Выставка, которая работает в Одинцовском музее, позволит познакомиться с разнообразием стилей и материалов украшений. На экскурсии участники увидят, как менялась бижутерия в период с 1910-х по 1980-е годы.

На выставке представлена бижутерия XX века из собрания Звенигородского музея-заповедника, переданная в музей коллекционером Еленой Юровой. Экспозиция познакомит посетителей с разнообразными стилями, материалами и техниками, которые использовали в прошлом при создании бижутерии.

Особое внимание уделят работе ювелирных центров в Советском Союзе, их роли в формировании моды и доступности украшений для широких слоев населения. Выставка также раскроет, как бижутерия стала важным элементом самовыражения для женщин разных поколений.

Участие в выставке бесплатное по предварительной записи. Количество экскурсантов ограничено.