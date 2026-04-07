Экскурсия по вотчине Бориса Годунова пройдет в Одинцове 9 апреля

Интерактивная экскурсионная программа «Вяземы — вотчина Бориса Годунова» состоится 9 апреля в музее-заповеднике Александра Пушкина в Больших Вяземах. Прийти на мероприятие смогут жители и гости Одинцовского округа.

Разобраться в истории организаторы предлагают в усадьбе Вяземы — подмосковной вотчине Бориса Годунова. Эти места с детства знал Александр Пушкин. Именно здесь, среди старинных прудов и парковых аллей, будущий поэт впитывал атмосферу русской старины, чтобы спустя годы создать бессмертную трагедию.

Экскурсию проведут заведующая отделом музейной педагогики и массовых мероприятий Ольга Броницкая и научный сотрудник Алла Корнилова.

Посетителей ждет знакомство с заповедным парком, Конным двором и уникальными экспонатами: книгой Николая Карамзина и первым изданием «Бориса Годунова» 1831 года. Также в конце экскурсии пройдет квест.