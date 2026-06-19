Экскурсия по пожарной части для дошкольников прошла в Воскресенске

Воспитанники детского сада «Карусель» посетили 309-ю пожарно-спасательную часть ГКУ МО «Мособлпожспас». Во время экскурсии дети увидели спецтехнику, познакомились с оборудованием и узнали основные правила поведения при пожаре.

Сотрудники пожарно-спасательной части подготовили для юных гостей насыщенную программу. Ребятам показали служебные автомобили, рассказали об их оснащении и объяснили, как специалисты действуют во время ликвидации возгораний и других происшествий. Дети смогли рассмотреть оборудование, которое ежедневно используют огнеборцы, а также примерить элементы боевой одежды.

Начальник части Ринат Ильясов отметил, что подобные встречи помогают формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к вопросам безопасности. По его словам, знакомство с работой пожарных позволяет детям лучше усваивать правила поведения в чрезвычайных ситуациях и понимать важность профессии спасателя.

«Для мальчишек и девчонок посещение пожарной части стало не только интересным, но и полезным опытом. Ребята увидели технику и оборудование, которые используются при тушении пожаров, а также узнали, насколько ответственна работа огнеборцев. Особый интерес у детей вызвала практическая часть программы, во время которой специалисты продемонстрировали работу пожарного рукава и подачу воды для ликвидации возгораний», — рассказал Ринат Ильясов.

Во время экскурсии воспитанники получили возможность не только наблюдать за действиями сотрудников части, но и лично поучаствовать в отдельных этапах демонстрации оборудования. Специалисты объяснили детям, как следует действовать при небольшом возгорании, напомнили о необходимости сохранять спокойствие и рассказали, какие подручные средства можно использовать до прибытия экстренных служб.

В завершение встречи юным гостям вручили памятки с правилами пожарной безопасности. Полученные знания помогут детям увереннее ориентироваться в нештатных ситуациях и правильно реагировать при возникновении опасности.