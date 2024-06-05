Экскурсия по баскетбольному центру для школьников прошла в Химках

Ученики школы «Триумф» посетили экскурсию по баскетбольному центру в Химках. Им рассказали спортивную историю города, показали награды молодежных команд за победы и позволили почувствовать себя настоящими тренерами.

Пригласил ребят на обзорную экскурсию по баскетбольному центру «Химки» заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов. Учеников четвертых классов ждала насыщенная программа.

«Экскурсия началась с осмотра экспозиции музея „Слава химкинского спорта“. Здесь представлены фотографии и спортивная атрибутика. Пресс-атташе Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина рассказала школьникам о наших земляках — легендарных спортсменах и олимпийских чемпионах. Кроме того, у мемориальной доски почтили память талантливого баскетболиста, экс-капитана „Химок“, игрока сборной России Александра Петренко», — поделился Валентин Герасимов.

Школьникам рассказали историю создания баскетбольного клуба «Химки», а также о его победах, командах и направлениях, например баскетболе 3×3. Желающие могли сделать памятное фото в президиуме на месте главного тренера и поучаствовать в викторине, а победителям подарили сувениры. Учащиеся посмотрели и на тренировку клуба Khimki Power. Спортсмены продемонстрировали мастерство владения мячом.

«Несмотря на то, что команда Khimki Power совсем молодая, она имеет большой потенциал и опыт, который был накоплен на этапах чемпионата России по баскетболу 3×3. Я уверен, что эта команда продолжит уверенно идти вперед и достигнет больших успехов. Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол, способствуя привлечению горожан в спорт и стимулируя их к ведению здорового образа жизни», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что школьники не единожды участвовали в экскурсиях по спортивным и историческим местам Химок. Также в округе регулярно проводятся профессиональные и любительские турниры.

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