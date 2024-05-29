Экскурсия по Алексиевскому храму прошла в Химках

Жители Химок познакомились с историей Алексиевского храма на краеведческой экскурсии. Гости осмотрели внутреннее убранство и резной иконостас 19 века из красного дерева.

Лекцию об истории Алексиевского храма прочел его настоятель, иерей Сергий Старокадомский совместно с краеведом Натальей Биригой.

«Алексиевский храм никогда не закрывался, не разорялся. Здесь служили замечательные люди, историю которых мы храним и сами о них молимся. Здесь молились наши предки, родители, прабабушки, прадедушки. Этим он для нас дорог и ценен», — рассказала Бирига.

Новый резной иконостас сменил ветхий престол Алексиевского храма в 1876 году по настоянию отца Николая Тропаревского. Произведение искусства с кипарисной доской высекли местные мастера краснодеревщики из Лигачевской мастерской Зенина. Осветил иконостас 12 сентября 1876 года протоиерей Московского Казанского собора Терновский.

Сейчас этот иконостас хранится как важный артефакт и считается уникальным произведением искусства. Ежедневно молиться к нему приходят сотни прихожан со всей России.

«Я обычно хожу сюда как прихожанка. А сегодня пришла как раз с тем, чтобы послушать об истории этого храма. Потому что я здесь часто бываю, мне интересно», — поделиласьд гость экскурсии Ольга Мугрычева.

Алексиевский храм считается памятником культуры федерального значения. Он был возведен 22 мая 1693 года. Одноглавую церковь построили из кирпича, стены разделили пилястрами, над карнизами устроили расписные фронтоны. Только в 1777 году Всеволод Всеволожский перепроектировал новое здание в стиле классицизма.

Отметим, что до наших дней практически без изменений дошли и внешний облик храма, и старинное внутреннее убранство: настенная роспись и иконостасы.

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