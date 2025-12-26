Экскурсия «Новый год в СССР» прошла в Орехово-Зуеве

Более сорока учеников из Владимирской области совершили путешествие в прошлое, приняв участие в театрализованном представлении в музее исторической реконструкции «МИР» Ликино-Дулева. Представление «Новый год в СССР» погружает гостей в мир советской эпохи.

За короткое время экскурсанты познакомились с историей СССР, узнали больше о жизни советских граждан и увидели бытовые реалии прошлого века.

«Интерактивная экскурсия стала настоящим приключением: школьники участвовали в бытовых сценах, выполняя задания, характерные для повседневной жизни советских семей. Они примеряли роли хозяек кухни, нарезавших капусту вручную, постирали белье на старинной стиральной доске и очищали пол старыми методами», — сообщили организаторы.

Экскурсионный маршрут включал посещение школьного кабинета, где гости вырезали снежинки из бумаги своими руками, воссоздавая атмосферу школьных уроков прошлых десятилетий.

Организаторы планируют расширить географию посещения выставки. Музей исторической реконструкции расположен на территории известного Дулевского фарфорового завода.