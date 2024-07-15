Экскурсия на солнечногорской сыроварне пройдет 16 июля

Ферма «33 сыра от Джея» из Солнечногорска проведет экскурсию для жителей 16 июля. Им покажут процесс изготовления продукции, обитателей хозяйства и многое другое.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ферму возглавляет путешественник и бывший шеф-повар Джей, который более 15 лет производит классические и авторские сыры вместе со своей командой.

Гостям покажут процесс приготовления продукта, условия его хранения и созревания. Для них также проведут дегустацию сыров с черным трюфелем, базиликом, имбирем и другими ингредиентами.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8-985-308-36-61.

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