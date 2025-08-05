Экскурсия к 60-летию города Видное прошла в Ленинском округе

Гости побывали на территории исторической усадьбы в черте современного города. Усадьба впервые упоминается с 1812 года.

Практически все строения сохранились до наших дней, но до недавнего времени находились в полуразрушенном состоянии. После революции здесь работали разные организации, но в середине XX века усадьба пришла в упадок.

«Местные активисты пытались бороться за восстановление исторических построек, но все было безуспешно, пока в муниципалитет не приехал с визитом губернатор Московской области Андрей Воробьев. Благодаря его поддержке в 2017–2018 годах была проведена реконструкция усадьбы по найденному в архиве оригинальному плану начала XIX, все сохранившиеся здания восстановлены в первозданном виде», — отметила экскурсовод Историко-культурного центра Ленинского округа Татьяна Зырянова.