Экскурсия и мастер-класс для детей с ОВЗ прошли в Наро-Фоминске

Центр досуга и культуры «Звезда» в Наро-Фоминске продолжает радовать юных жителей города, особенно тех, кто посещает специализированные учреждения. Недавно сотрудники учреждения организовали теплые и запоминающиеся встречи для детей с особыми потребностями.

Ксения Рудницкая, представительница «Звезды», посетила детский сад «Полянка +», где вручила воспитанникам уникальные сувениры, созданные вручную. Этот жест стал ярким проявлением заботы и внимания к малышам.

Кроме того, в выставочном зале ЦДК «Звезда» прошла встреча с учениками Наро-Фоминской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят провели увлекательную экскурсию по новой выставке «Мастерская. Искусство молодых», где они смогли познакомиться с работами начинающих художников. Кульминацией дня стал мастер-класс по лепке, организованный Ксенией Рудницкой. Дети с радостью творили, погружаясь в мир искусства.

Такие мероприятия не только дарят положительные эмоции, но и помогают раскрывать творческий потенциал юных участников, создавая атмосферу поддержки и вдохновения.