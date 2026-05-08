Экскурсия «Этих дней не смолкнет слава» пройдет в Одинцове 9 мая

Экскурсия состоится пройдет в усадьбе Большие Вяземы Одинцовского округа. Гиды расскажут о истории местности, достопримечательностях, владельцах — князьях Голицыных, среди которых были участники Отечественной войны 1812 года.

Посетители смогут познакомиться со значимыми героическими событиями, происходившими здесь в эпоху правления царя Бориса Годунова и в период Смутного времени. Они также узнают о создании в Вяземах перевязочного пункта русской армии во время Отечественной войны 1812 года и военного лазарета для раненых в период Первой мировой войны.

Кроме того, на экскурсии расскажут о военных действиях в районе Вязем в годы Великой Отечественной войны и о размещении в зданиях усадьбы прифронтового эвакуационного госпиталя. Участники посетят усадебный парк, Конный двор, дворец, Восточный и Западный флигели.

