Экскурсия для военнослужащих прошла в музее ратной славы в Солнечногорске

Мероприятие провел член правления Солнечногорского отделения «Боевое Братство», ветеран войны в Афганистане Владимир Саранов. Он продемонстрировал гостям экспонаты, связанные с военной историей, и рассказал о событиях, происходивших в Афганистане.

«Подобные встречи с непосредственными участниками исторических военных событий позволяют передать опыт и сохранить преемственность поколений», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.

Военнослужащие интересовались подготовкой советской армии к ведению боевых действий в условиях высокогорья и пустынь. Они также попросили Владимира поделиться воспоминаниями о взаимодействии с местным населением и рассказать об обычаях афганского народа.