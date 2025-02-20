Экскурсия для военнослужащих прошла в музее ратной славы в Солнечногорске
Военнослужащие Солнечногорского гарнизона посетили местный музей ратной славы. Экскурсию посвятили 45-й годовщине ввода советских войск в Демократическую Республику Афганистан и 36-й годовщине вывода войск.
Мероприятие провел член правления Солнечногорского отделения «Боевое Братство», ветеран войны в Афганистане Владимир Саранов. Он продемонстрировал гостям экспонаты, связанные с военной историей, и рассказал о событиях, происходивших в Афганистане.
«Подобные встречи с непосредственными участниками исторических военных событий позволяют передать опыт и сохранить преемственность поколений», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.
Военнослужащие интересовались подготовкой советской армии к ведению боевых действий в условиях высокогорья и пустынь. Они также попросили Владимира поделиться воспоминаниями о взаимодействии с местным населением и рассказать об обычаях афганского народа.